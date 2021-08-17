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Украина предложит Турции «уничтожитель» Крымского моста

Lenta.ruиещё 15
11 часов назад

«Укрспецэкспорт» на международной выставке International Defence Industry Fair 2021 года (IDEF 2021), которая состоится в Турции 17-20 августа, предложит, в частности, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф», реактивный снаряд «Ольха» и управляемый артснаряд с лазерным самонаведением «Цветник-Э», сообщает Ukrainian Military Pages.

Украина предложит Турции «уничтожитель» Крымского моста
Фото: WikipediaWikipedia

Также на выставке будет показана ракета комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», считающегося в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста.

Выставку в Стамбуле посетит украинская делегация во главе с вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским. В рамках IDEF 2021 украинская сторона планирует провести встречу с руководителями государственных органов Турции и представителями турецких компаний оборонно-промышленного сектора.

В августе издание Defense Express сообщило, что ЖК-360МЦ «Нептун» «стал еще круче», поскольку получил чешские автомобильные шасси Tatra T815.

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