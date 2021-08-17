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Индия начала эвакуацию своего посольства в Кабуле

RT на русском
15 часов назад

Официальный представитель МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия решила начать срочную эвакуацию своего посольства в Афганистане.

Индия начала эвакуацию своего посольства в Кабуле
Фото: ReutersReuters

«Наш посол в Кабуле и его индийские сотрудники переедут в Индию немедленно», — написал Багчи в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что данное решение было принято исходя из сложившихся обстоятельств смены власти в Афганистане.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Другое,Ашраф Ахмадзай,Талибан,МИД,
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