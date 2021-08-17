Мясников связал постковидный синдром с раком

Фиброз легких, который может появиться у переболевших COVID-19, увеличивает в разы риск рака легких. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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«Диффузный фиброз легких увеличивают риски рака легких в 8-14 раз. А нам говорят, что фиброз легких может быть у 30% тех, кто перенес КОВИД», — написал Мясников в своем telegram-канале.

При этом Мясников отметил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления. По официальным данным, до 30% людей с положительными тестами болеют бессимптомно. Но на самом деле бессимптомных больных в разы больше. Среди тех, кто переносит заболевание с клиническими проявлениями, лишь у 10% отмечается COVID-пневмония. У тех, кто переносит вирусную пневмонию в легкой форме, фиброз маловероятен.

«Примерно 10% от всех коронавирусных пневмоний страдают тяжелой ее формой. Вот у этих фиброз возможен, и он действительно становится фактором риска для рака легких», — заявил Мясников.

Таким пациентам он советует бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов. Также врач отметил, что тяжелые коронавирусные пневмонии в основном наблюдаются у пожилых больных с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска по онкологии.