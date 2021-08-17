«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему „целей“ и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил. < > Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения „Талибан“, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — написала Захарова в своем telegram-канале.