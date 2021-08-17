Войска США покинули Афганистан, так и не выполнив свою миссию, поставленную 20 лет назад — сдержать «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и помочь афганцам взять контроль над страной. Об этом сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.
В начале «нулевых» Совет Безопасности ООН создал Международные силы содействия безопасности, действовавшие на территории Афганистана, напомнила Захарова. Возглавлял военный контингент НАТО. Целью органа стала помощь афганцем в обеспечении безопасности в Кабуле. Позже ООН расширил миссию за пределы столицы.
«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему „целей“ и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил. < > Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения „Талибан“, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане 15 августа, напоминает «Утро.ру». Это произошло вскоре после вывода войск США из страны, где они находились последние 20 лет. Как объяснил американский президент Джо Байден, военные покинули Афганистан, поскольку США выполнили свою миссию — предотвратили террористические атаки на Америку. В обострении конфликта в Афганистане Байден также обвинил Россию и Китай. Тем временем в МИД РФ, напротив, уверены, что текущая ситуация в Южной Азии — закономерный итог политики Вашингтона, пишет «Национальная служба новостей».