Экс-глава Генштаба России объяснил успехи талибов

Стремительное наступление талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое) связано прежде всего c деморализацией афганской армии, заявил экс-начальник Генштаба ВС России (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский.
«Почему так быстро? Потому что деморализованная армия, нет мотивации у армии. Такая армия не способна обеспечить защиту государства. Произошел массовый исход подразделений Вооруженных сил Афганистана, массовая сдача оружия. Кого она сегодня защищает? Народ? Трудно сказать, ведь народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах будет хоть какая-то стабильность», – передает РИА «Новости» слова Балуевского.
Он добавил, что США не выводили войска из Афганистана, а бежали.
«Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего, потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы [«Талибан» запрещен в России как террористическое движение] могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня», – считает Балуевский.
По его словам, в итоге сегодня талибы фактически контролируют всю страну.
Экс-глава Генштаба рассказал также, что афганские наркобароны не поддержали официальный Кабул в надежде продолжать свой бизнес и при талибах.
«Думаю, что наркобароны, которые есть во многих государствах, находят свои ниши при любой власти. Они знают, что если талибы против наркотиков внутри страны, это не значит, что они против поставки наркотиков в другие страны. При этом они будут получать определенные доходы, которые выгодны любой власти», –сказал Балуевский.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.