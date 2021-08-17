Экс-глава Генштаба России объяснил успехи талибов

«Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего, потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы [«Талибан» запрещен в России как террористическое движение] могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня», – считает Балуевский.