Обзор иноСМИ: Меркель привезет «ультиматумы от Путина» на Украину

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Абсолютно наглый визит»: украинский политолог о планах Меркель

Украинский политолог Тарас Загородний назвал «абсолютным наглым» решение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Россию перед визитом на Украину. В своем материале для «Главреда» он заявил, что Меркель во время встреч в Киеве будет «исполнять волю россиян» и привезет «ультиматумы от Путина».

Визит уходящего канцлера в Россию состоится 20 августа, а 22 августа она посетит Украину. По мнению Загороднего, украинским властям стоит ждать от Меркель предложений, «похожих на ультиматумы»: обещание «некого теоретического минимального» транзита газа через Украину, но без гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации (формула определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса). Политолог считает, что Меркель также поднимет вопрос подачи воды в Крым.

«Битва России за Черное море»

Старший научный сотрудник Брукингского института, специалист по России и Евразии Анжела Стент в своей статье для Foreign Affairs рассказала о «битве России за Черное море». Стент отметила, что после распада СССР Черное море «отдалилось» от Москвы (Грузия и Украина стали независимыми и устремились к интеграции с Западом, а Болгария и Румыния присоединились к НАТО), поэтому Россия начала «агрессивное возвращение» в регион.

В марте 2014 года Крым присоединился к России, с тех пор страна «утроила свою фактическую береговую линию» в Черном море и усилила свои ракетные силы в регионе. По мнению Стент, сейчас влиять на Россию в регионе способна только Турция, имеющая право предоставлять и запрещать кораблям НАТО доступ к морю, поэтому США должны сотрудничать с Анкарой.

Германия приготовится к наплыву беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает, что после смены власти в Афганистане количество беженцев резко вырастет, сообщает Tagesschau. В рамках нынешней кампании по эвакуации в Германию отправятся около десяти тысяч человек.

Меркель заявила, что Германия тесно сотрудничает с США в рамках миссии по эвакуации.

«Без помощи американцев мы не смогли бы это выполнить», - подчеркнула она.

Немецкие военные самолеты сначала доставляют пострадавших в Ташкент, откуда им разрешено отправиться в Германию на гражданских самолетах. Визы им выдадут после въезда в страну.

«Детей насилуют музыкальным шлаком из РФ»: скандал в украинском лагере

Сотрудников украинского детского лагеря «Чайка» уволили из-за песен российских исполнителей на дискотеке. Как сообщает украинское издание «Вести», к увольнению возникли вопросы, так как инструкций о музыкальном репертуаре в детских лагерях нет, более того, в «Чайке» сами дети выбирали песни.

С 2016 года квоты на русскоязычный контент действуют на украинском телевидении и радио. В скаутской организации «Пласт» сочли, что ограничения должны действовать и в детских оздоровительных лагерях. Сотрудникам «Пласта» не понравилось, что дети танцевали под Басту, Моргенштерна и «Катюшу».

«Терпение лопнуло. < > Мы снова попросили не насиловать наших детей российским музыкальным шлаком. А потом мы услышали «Катюшу», «День Победы»», - рассказала глава финотдела «Пласта» Леся Иващенко.

«Пласт» обратился в местный департамент образования, после этого сотрудники лагеря написали заявления об увольнении.

«Россия и Китай - главные победители Второй мировой»

Глава МИД Китая Ван И назвал Россию и КНР «основными странами-победительницами» Второй мировой войны. Как сообщает Global Times, во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым Ван И заявил, что Москва и Пекин должны объединиться «для защиты исторической правды».