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Евросоюз признал, что талибы выиграли войну в Афганистане

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» (организация запрещена в России) в войне в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что при этом ЕС не признает новую власть в Афганистане.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана», — рассказал Боррель.

Ранее талибы заявили, что имеют право вводить исламские законы на территории Афганистана.

Талибы объявили Афганистан государством, свободным от наркотиков

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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