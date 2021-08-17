Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» (организация запрещена в России) в войне в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что при этом ЕС не признает новую власть в Афганистане.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана», — рассказал Боррель.
Ранее талибы заявили, что имеют право вводить исламские законы на территории Афганистана.
15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.
В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.