Крушение Ил-112В в Подмосковье: что известно к этому часу

Самолет Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку в подмосковной Кубинке.

Предварительная причина катастрофы - неполадки с двигателем. На видеозаписях можно заметить, как в процессе полета у самолета воспламеняется правый двигатель.

Самолет полностью сгорел. Все три члена экипажа погибли.

На борту находился герой России, летчик-испытатель Николай Куимов. За свою карьеру он испытал 35 разных моделей самолетов.

С ним находились: летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Пресс-служба "Ростеха" сообщила, что летчики пытались увезти терпящий бедствие самолет от жилых домов.

Ил-112В - новая разработка КБ имени Илюшина. Это легкий транспортный самолет, который должен заменить Ан-24 и Ан-26.

Его разработка идет с начала 2000-х годов, однако свой первый полет он совершил только в 2019 году. Испытания шли сложно — сообщалось, в частности, что самолет получился слишком тяжелым. Все из-за того, что проект был приостановлен в начале 2010-х.

Сейчас существует 1 летный образец. Он прибыл в подмосковный Жуковский для участия в форме "Армия-2021", по другой версии - для прохождения испытаний. Всего судно совершило 16 полетов. При этом в СМИ появилась информация о том, что раньше у него уже были проблемы с правым двигателем.