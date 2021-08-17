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В Киеве радикалы разгромили выставку и подрались с полицией

Lenta.ru
8 часов назад

В центре Киева члены радикальной организации «Национальный корпус» (запрещена в России) разгромили выставку и подрались с полицией, пишет «Страна.ua».

Семь человек были задержаны и доставлены в полицию. Радикалы пытались блокировать автобус с задержанными.

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Ранее на аллее Героев Небесной сотни установили инсталляцию к юбилею независимости, посвященную быту украинцев в различные исторические эпохи. Один из павильонов посвящен СССР. В нем воссозданы обстановка советской квартиры, автоматы для продажи газированной воды и лотки для мороженого.

14 августа националисты избили украинского корреспондента возле офиса президента страны Владимира Зеленского.

Видео,Владимир Зеленский,
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