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Афганец снял видео из шасси взлетающего самолета США в Кабуле

Александр Кузьмин
7 часов назад

Один из пытавшихся улететь из Кабула афганцев снял видео, сидя на створке шасси американского самолета. Запись публикует Telegram-канал Mash. Канал предполагает, что автора данного ролика, скорее всего, сдуло до взлета, раз он смог выложить свое творение в Сеть.

Как сообщалось ранее, в минувший понедельник несколько человек погибли, зацепившись за шасси транспортного самолета США. Из-за обострившейся ситуации в Афганистане жители Кабула стремились любыми способами покинуть страну. Люди прорвались на взлетную полосу воздушной гавани и цеплялись за колеса грузового лайнера.

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