Афганец снял видео из шасси взлетающего самолета США в Кабуле

Один из пытавшихся улететь из Кабула афганцев снял видео, сидя на створке шасси американского самолета. Запись публикует Telegram-канал Mash. Канал предполагает, что автора данного ролика, скорее всего, сдуло до взлета, раз он смог выложить свое творение в Сеть.