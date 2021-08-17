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Лавров: говорить о признании талибов преждевременно

Газета.Ru
7 часов назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить о признании талибов (организация запрещена в России) преждевременно, сообщает РИА «Новости».

«Преждевременно говорить, что Москва в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями», — заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые прокомментировал захват боевиками движения «Талибан» Кабула и большей части территории Афганистана.

Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми»

Талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

* Организация запрещена в России

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