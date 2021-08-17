Экипаж разбившегося под подмосковной Кубинкой Ил-112В не мог избежать катастрофы из-за предполагаемой неисправности самолета. Такое мнение высказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Он назвал погибших коллег цветом российской авиации.

«Эти люди — цвет нашей авиации. Такого класса летчик-испытатель — это на вес золота», — заявил Кнышов в беседе с телеканалом «360».

Эксперт выразил уверенность, что, не случись серьезных проблем с техникой, летчики столь высокого класса справились бы и не разбились. «Видео, которое я видел, это явно пожар двигателя с повреждением каких-то конструкций или систем управления самолетом», — сказал Кнышов.

«Но тут была полная безысходность — и самолет практически перевернулся на спину и упал практически как камень. Он был неуправляем», — добавил эксперт.

Кнышов также отметил, что Ил-112В создан по разработкам советских времен. На некоторое время работу над самолетом останавливали и возобновили ее в 2006 году.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разбился около подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Помимо него на борту находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли.

Летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что самолет мог загореться из-за разрыва гидросистемы. «Система пожаротушения должна работать четко: первый режим, второй режим — автоматические, третий — ручной. Но когда идет разрыв гидросистемы, там есть клапаны и жидкость АМГ-12, которая не тушится ничем, если эта гидросистема вспыхивает. Ее уже не потушишь ничем», — заявил Толбоев радиостанции «Говорит Москва».

В беседе с Daily Storm заслуженный пилот России Юрий Сытник признался, что шокирован случившимся в Подмосковье. По его словам, он был лично знаком с командиром экипажа и пилотами. «Сложно что-то комментировать, ведь там мои товарищи погибли. Николай Куимов — замечательный летчик, Герой России. Он был ведущим летчиком-испытателем», — отметил Сытник.

Пилоты, управлявшие Ил-112В, до последнего момента уводили самолет от жилых домов. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. В МЧС сообщили, что после катастрофы разрушений на земле и угрозы людям нет.

После крушения Ил-112В Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас в Жуковском ведутся следственные действия на летно-испытательной станции (филиал ПАО «Ил»). Правоохранители рассказали, что сейчас специалисты изымают предполетную документацию и образцы топлива.

Для выяснения причин крушения Ил-112В «Ростех» создает комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов. Основные версии катастрофы — отказ техники и ошибка экипажа.