Представитель "Талибана": у нас хорошие отношения с Россией и Китаем

"Нет-нет, мы не получаем от них [России, Китая и Пакистана] финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".