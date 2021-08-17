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Представитель талибов заявил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем

ТАССиещё 2
7 часов назад

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что у него "хорошие отношения" с Россией и Китаем. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

Представитель "Талибана": у нас хорошие отношения с Россией и Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет-нет, мы не получаем от них [России, Китая и Пакистана] финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".

Другое,Талибан,Sky News,
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