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В России появится пятая вакцина от COVID-19

Вероника Полынина
6 часов назад

В России в скором времени появится пятая вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - сказала Попова на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

Речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона-Н» от научного центра «Вектор». Документы на регистрацию препарата были поданы в июне, окончание процедуры регистрации ожидается в августе. Как сообщали в «Векторе», вакцина создана на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения.

В МИД заявили, что Россия ведет разговор с Евросоюзом о признании сертификатов вакцинации

Ранее центр «Вектор» озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом после вакцинации российскими препаратами. По данным центра, доля заболевших через 21 день после получения второго компонента вакцины «Спутник V» составила 0,66%. Показатель заболеваемости у «ЭпиВакКороны» составляет 0,59%. Меньше всего заболевших зафиксировано среди вакцинированных препаратом «КовиВак» - 0,27%.

Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,Единая Россия,МИД,ЕС,РИА Новости,
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