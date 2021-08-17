В России появится пятая вакцина от COVID-19

В России в скором времени появится пятая вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - сказала Попова на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

Речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона-Н» от научного центра «Вектор». Документы на регистрацию препарата были поданы в июне, окончание процедуры регистрации ожидается в августе. Как сообщали в «Векторе», вакцина создана на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения.