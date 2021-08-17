Катастрофа Ил-112В: названа предварительная причина пожара в двигателе

Причиной возгорания двигателя упавшего в Подмосковье самолета Ил-112В, по предварительным данным, стало попадание масла в камеру сгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», - сказал источник.
17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли три человека - летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов (командир), летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся правый двигатель, машина накренилась на правый борт, стала терять скорость, перевернулась и упала в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. После падения самолет полностью сгорел.
В Ростехе для выяснения причин аварии создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов, ее возглавил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.
Ил-112В - легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, который разрабатывается для замены советских Ан-24 и Ан-26. Первый полет самолета состоялся 30 марта 2019 года. 13 августа 2021 года единственный летный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».