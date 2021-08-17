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Участвовавшие в ликвидации бен Ладена секретные вертолеты США заметили в Кабуле

Lenta.ru
6 часов назад

Секретные вертолеты командования специальных операций Вооруженных сил США, известные как MH-60X, заметили в Кабуле. Фотографии боевых машин публикует Telegram-канал «Канал специального назначения».

Как отмечает канал, MH-60X, настоящее название которых не раскрывается, были задействованы в ходе эвакуации американских граждан из столицы Афганистана. Предполагается, что после этого вертолеты переместят в безопасное место, чтобы они не попали в руки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые захватили город. Ранее боевые машины, скорее всего, находились на территории местной авиабазы США, однако оставлять их там стало рискованно.

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Известно, что данные вертолеты принимали участие в операции по ликвидации бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в 2011 году. Тогда одно воздушное судно было потеряно. При этом в объективы камер MH-60X ранее никогда не попадали, уточняет «Канал специального назначения».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. После этого появились сообщения о том, что США начали эвакуацию сотрудников своих диппредставительств в стране. Американский президент Джо Байден также пообещал оказывать содействие безопасной отправке гражданских служащих союзников Вашингтона, которые продолжают нести службу в Афганистане.

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