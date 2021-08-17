Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась озвучивать темы, которые будут обсуждаться на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на встрече 20 августа в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я не хочу сейчас предвосхищать наши переговоры с президентом Путиным», - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться ситуация в Белоруссии.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Ангела Меркель планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В свою очередь, политолог Сергей Михеев в комментарии РИА «Новости» предположил, что лидеры России и Германии обсудят «Северный поток – 2», конфигурацию будущего кабинета министров ФРГ, взаимодействие России и Германии, а также «попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе».