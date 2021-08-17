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Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Вероника Полынина
6 часов назад

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась озвучивать темы, которые будут обсуждаться на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на встрече 20 августа в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу сейчас предвосхищать наши переговоры с президентом Путиным», - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться ситуация в Белоруссии.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Ангела Меркель планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

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В свою очередь, политолог Сергей Михеев в комментарии РИА «Новости» предположил, что лидеры России и Германии обсудят «Северный поток – 2», конфигурацию будущего кабинета министров ФРГ, взаимодействие России и Германии, а также «попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе».

Последний раз Путин и Меркель встречались в январе 2020 года в Москве. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз - 21 июля текущего года. В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Другое,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Сергей Михеев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,РИА Новости,
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