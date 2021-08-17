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"Здесь не будет лжи": Протасевич объявил о запуске нового медиа

Вероника Полынина
17 августа 2021

Сооснователь и бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич объявил о создании нового медиа SPRAVA.

«Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг неё. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», - говорится в первом сообщении нового телеграм-канала.

Как обещает Протасевич, на канале будут «самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

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В следующей публикации говорится о помиловании людей, привлеченных к уголовной ответственности из-за участия в протестах в Белоруссии после президентских выборов 2020 года.

Редакция утверждает, что в списке помилованных оказался блогер Игорь Лосик, который более года провел в СИЗО. Отмечается, что Лосик «готов пойти на раскаяние». Кроме того, в публикации говорится, что в приоритетный список на помилование вошли журналисты, общественники и правозащитники.

Оппозиционному белорусского блогера Романа Протасевича задержали 23 мая в аэропорту Минска. Ему предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Видео,Роман Протасевич,ФСИН,
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