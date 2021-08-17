Оторваться от земли: как погибают летчики

После катастрофы с опытным образцом новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке, в результате которой погибли члены экипажа Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев, "Рамблер" вспомнил другие громкие случаи гибели советских и российских пилотов.

Евгений Кузнецов

Легендарный российский летчик Евгений Кузнецов погиб в августе 2021 года при крушении самолета-амфибии Бе-200 в области Адана в Турции. Российский самолет направили на тушение пожаров, которые охватили Турцию, в июле. Бе-200 врезался в гору. По словам экспертов, наиболее вероятная причина катастрофы пожарного самолета — слишком низкий вход в ущелье.

В результате аварии погибли пятеро российских военных, а также трое местных специалистов, указывавших на очаги возгораний. После падения самолет воспламенился и полностью сгорел. От воздушного судна остались только дымящиеся обломки и хвостовая часть.

Роман Филипов

Летчик ВКС России майор Роман Филипов погиб в феврале 2018 года в сирийской провинции Идлиб, где российские военные участвовали в боевых действиях против террористических формирований. Боевики сбили пилотируемый Филиповым штурмовик Су-25СМ, российский летчик катапультировался, принял бой на земле с пистолетом, был тяжело ранен и при приближении террористов подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!». Филипову посмертно присвоили звание Героя России.

Юрий Гагарин

Первый в мире космонавт Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Точная причина произошедшего не установлена. Члены госкомиссии, занимавшейся расследованием причин катастрофы, рассказывали, что экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Летчики предприняли попытки вывести МиГ в горизонтальный полёт, но самолёт столкнулся с землёй. Отказов или неисправностей самолета в ходе расследования обнаружено не было. Химический анализ останков и крови лётчиков посторонних веществ не выявил. По одной из версий, о которой рассказывал летчик-космонавт Борис Волынов, причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом. Согласно версии космонавта Алексея Леонова, самолет Гагарина разбился из-за неосторожного маневра истребителя Су-15, который несанкционированно находился в районе тренировочного полета

Николай Гастелло

Советский военный лётчик, участник трёх войн Николай Гастелло героически погиб в начале Великой Отечественной войны во время планируемой бомбардировки немецкой колонны. Бомбардировщик, которым управлял Гастелло, был сбит попаданием в топливный бак. Понимая, что спастись не получится, пилот направил горящий самолет с бомбами прямо в колонну немцев, уничтожив десятки машин и цистерн. Ночью крестьяне из близлежащей деревни достали тела лётчиков из самолёта и, обернув тела в парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. Гастелло был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, его подвиг получил широкое освещение в советской прессе.

Валерий Чкалов

Легендарный советский летчик-испытатель Валерий Чкалов отличался исключительной отвагой во время полетов, откровенной дерзостью и лихачеством. Он исполнял самые сложные фигуры высшего пилотажа, мог вылететь в любую погоду и зачастую производил опасные маневры. Однажды Чкалов якобы на спор пролетел под Троицким мостом в Ленинграде, получив за это выговор. В 1938 году Чкалов участвовал в испытаниях истребителя И-180. Во время полета у машины отказал двигатель. Чкалову, несмотря на неисправность, удалось планируя отвести И-180 от жилых домов. Пилот посадил самолет в поле, но при жесткой посадке Чкалов сильно ударился головой. Он умер больнице, не приходя в сознание.

Петр Нестеров

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