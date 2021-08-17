Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана и призвал оказать сопротивление «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ).
«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», - написал Салех в твиттере.
Он сообщил, что находится на территории страны и является «законным временным президентом».
По словам Салеха, он ведет переговоры с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием.
«В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», - призвал вице-президент.
Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана.
Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в стране, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть Афганистан.