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Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны и призвал к сопротивлению

Вероника Полынина
5 часов назад

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана и призвал оказать сопротивление «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», - написал Салех в твиттере.

Он сообщил, что находится на территории страны и является «законным временным президентом».

По словам Салеха, он ведет переговоры с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием.

«В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», - призвал вице-президент.

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана.

Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в стране, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть Афганистан.

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