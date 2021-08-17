Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана и призвал оказать сопротивление «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», - написал Салех в твиттере.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Он сообщил, что находится на территории страны и является «законным временным президентом».

По словам Салеха, он ведет переговоры с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием.

«В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», - призвал вице-президент.

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана.