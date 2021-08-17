Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России

"Еще ни одно государство в мире не выиграло от вмешательства США в его внутреннюю политику. Ни одно. Но чтобы посчитать те страны, которые пострадали от этого, не хватит пальцев на обеих руках. Теперь этот список пополнил и Афганистан. Страна в полной разрухе: пресловутые демократия и западные ценности так и не прижились, а вопросами образования или развитием медицины в Афганистане американцы, в отличие от СССР, толком и не занимались", - написал Толстой в своем Telegram-канале.