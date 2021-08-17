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ВВС Британии заявили о перехвате российского Су-24

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад

Военно-воздушные силы Великобритании заявили о перехвате российского бомбардировщика Су-24 недалеко от побережья Румынии над Черным морем. Заявление опубликовано на сайте военного ведомства.

Британия сообщила о перехвате российского Су-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что перехват происходил в рамках миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования. По их данным, российский бомбардировщик направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он «не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой страны, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».

«Мы отслеживали его, пока он не покинул район полетной информации, направляясь на Северо-восток. Затем мы возобновили наше боевое воздушное патрулирование и вернулись на базу», — приводятся в сообщении слова пилота британского самолета.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате двух российских противолодочных самолетов Ту-142 Военно-космических сил (ВКС) России, которые якобы приближались к воздушному пространству Соединенного Королевства. Отмечалось, что британским летчикам содействовали союзники по НАТО.

F-35 впервые перехватил российский самолет

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что интенсивность полетов разведывательных самолетов НАТО в акватории Черного моря в 2021 году увеличилась почти в три раза. Командующий четвертой армией военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа Николай Гостев говорил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись французские воздушные судна, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса.

Другое,Николай Гостев,Министерство обороны,НАТО,
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