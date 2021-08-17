На Украине предложили применить тактику талибов в конфликте с Россией

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев предложил изучить тактику боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) для применения в возможном конфликте с Москвой. Его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками», — заявил политик.

Также он предложил украинским властям созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для анализа происходящего в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.

Как считает Елисеев, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой «жертвой» событий в Южной Азии будет саммит «Крымской платформы» 23 августа, заявил политик.

Также, по мнению Елисеева, падение прозападного правительства в Кабуле может привести к снижению международного внимания к Украине, а также бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в США.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что судьба сторонников США в Афганистане, которые оказались предоставлены сами себе один на один с захватившими в стране власть талибами, должна послужить уроком всем, кто рассчитывает на помощь Вашингтона в трудную минуту. По его мнению, это хороший пример в том числе для Украины.