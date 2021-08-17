«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»

«Тут вопросы не к двигателю больше, а к системе пожаротушения. Она должна была локализовать, потушить пожар. И самолет на одном двигателе должен был дотянуть, естественно, — сказал Лукашевич. — То ли система не сработала, то ли ее не включили — она может включаться и автоматически, и в ручном режиме. То ли сработала и включили, но у нее не хватило эффективности. На видео хорошо видно, что горит даже не двигатель, а повреждены топливные магистрали и горит вытекающее топливо».



«Пожар двигателя, если он не прекращается, и приводит к таким последствиям. Видно, что машина неуправляема. Если бы это была высота, то был бы штопор. Они не просто на крыло свалились, а началось вращение. Крыло у самолета прямое, нулевой стреловидности. В принципе можно было и планировать. А пошло сваливание», — объяснил Лукашевич.