Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Польше обвинили Минск и Москву в миграционных проблемах на границе страны

Газета.Ruиещё 3
27 минут назад

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Белоруссия и Россия стали причиной миграционных проблем в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Польша обвинила Минск и Москву в миграционных проблемах
Фото: Mateusz Wodzinski/APMateusz Wodzinski/AP

"Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб", — написал он.

Ранее сообщалось, что Польша усиливает охрану границы с Белоруссией на фоне увеличения числа нелегальных мигрантов. Позже в Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией. По информации Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.

Также стало известно, что Европейская комиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии, заявив, что не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС.

Другое,Мариуш Блащак,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители