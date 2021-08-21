Польша обвинила Минск и Москву в миграционных проблемах

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Белоруссия и Россия стали причиной миграционных проблем в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Фото: Mateusz Wodzinski/AP Mateusz Wodzinski/AP

"Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб", — написал он.

Ранее сообщалось, что Польша усиливает охрану границы с Белоруссией на фоне увеличения числа нелегальных мигрантов. Позже в Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией. По информации Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.