На «Крымскую платформу» приехали политики со всей Европы

Тридцатилетие независимости Украина решила встретить не только военным парадом и трехдневными гуляниями, но и международным саммитом «Крымская платформа», который, по заявлениям украинских властей, поможет сохранить в международной повестке вопрос возвращения Крыма еще минимум на семь лет. Президент страны Владимир Зеленский даже запустил обратный отсчет до освобождения Крыма. Саммит посетили делегаты от 46 стран: представители всех государств ЕС и членов НАТО, в том числе 9 президентов, 4 премьер-министра, 17 глав МИД или их заместителей. Но никаких конкретных планов и решений по его итогам принято не было. Представителей России на саммите вообще не было. Зачем Украина провела «Крымскую платформу» и как это отразится на ее отношениях с Москвой и Западом, разбиралась «Лента.ру».

Фото: «Крымская платформа» «Крымская платформа»

«В стиле мелкого торговца»

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Весь саммит был наполнен символизмом, начиная с даты и заканчивая форматом проведения. Юбилейный день независимости Украина тоже решила отпраздновать в необычном формате. Впервые за время своего президентства Владимир Зеленский провел в Киеве масштабный военный парад. Правда, символизм парада получился двусмысленным. Помимо украинских военных в нем приняли участие военнослужащие США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдавии и других государств. Иностранные корабли участвовали и в военно-морском параде, который прошел в Одессе.

Саммит «Крымская платформа» тоже начался не со стандартных для таких мероприятий речей или совместных деклараций. Его открыло выступление крымско-татарской певицы Джамалы, которая исполнила песню «1944» — о депортации крымских татар после освобождения полуострова Красной армией.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты подтвердили, что выбор даты проведения саммита неслучаен. Как считает украинский политолог Олег Хавич, решение о проведении «Крымской платформы» принимала пиар-команда Зеленского. «Парады ведь и [пятый президент Украины Петр] Порошенко проводил, надо чем-то отличиться. Сделать картинку, что многие страны поддерживают претензию Украины на Крым», — считает эксперт. Политолог назвал мероприятие «одноразовым» и выразил уверенность, что в следующем году о нем уже не вспомнят.

«Крымской платформе» не удалось стать саммитом в привычном смысле слова, полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. Уровень политического представительства был невысок, так как многие страны, следуя за позицией США и Германии, решили не конфликтовать с Россией. Поэтому, считает эксперт, «Крымская платформа» стала скорее международной конференцией, так как принимать политические решения было фактически некому. Просто таким образом власть подняла свой рейтинг внутри страны, особенно в националистическом сегменте.

«Однако тема Крыма, которая в последнее время отошла на второй план, вновь актуализировалась, вновь оказалась в фокусе внимания. И вновь актуализировалась тема финансовой и политической поддержки Украины», — сказал Бортник.

Директор Фонда перспективной политики Олег Бондаренко назвал саммит попыткой отметить 30-летие украинской независимости. «Украина работает по принципу "попроси побольше, получи поменьше". В этой логике Киев и действует. Если бы у властей было понимание реальной политики, они бы старались реализовывать Минские соглашения. Но этого понимания нет, есть стиль поведения мелкого торговца на рынке», — сказал он. По мнению эксперта, ограниченное участие Запада в саммите вызвано тем, что Брюссель и Вашингтон видят это мероприятие как попытку Киева набрать политических очков для торга.

Саммит ради саммита

Согласно информации источников Русской службы «Би-Би-Си», идея проведения «Крымской платформы» родилась у Зеленского после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Это было связано с тем, что на этих встречах постоянно обсуждается вопрос Донбасса, а вот о Крыме речи не идет. Впрочем, Зеленский здесь не был новатором.

Еще в 2016 году Порошенко анонсировал запуск формата «Женева плюс», который должен был заниматься именно крымским вопросом. Однако проект был холодно встречен даже внутри Украины и так и не был воплощен.

Зеленский же сделал возвращение темы Крыма в мировую политическую повестку основным требованием к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе при его назначении на пост в марте 2020 года. С этой же целью в руководство внешнеполитического ведомства внедрили крымскую татарку Эмине Джапарову, которая предлагала подобный проект украинским властям еще весной 2019-го.

По словам Джапаровой, в Киеве видели «Платформу» как комплекс мероприятий на различных уровнях, связанных с непризнанием Крыма частью России и с усилением санкционного давления на Москву.

Планировалось, что на саммите будут приняты меры по защите прав человека в Крыму, обеспечении безопасности в Азовско-Черноморском регионе. Украинские власти планируют, что «Крымская платформа» будет работать постоянно, вплоть до возвращения Крыма в состав Украины. В ряде стран планируется открыть несколько специальных офисов, правда чем они будут заниматься пока неясно.

Россию пригласили на саммит весьма своеобразно. В январе 2021-го Кулеба заявил, что Россия, конечно, может направить своих представителей на «Крымскую платформу», но только для того, чтобы обсудить «восстановление суверенитета и юрисдикции Украины над полуостровом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила: Россия готова к сотрудничеству с «Крымской платформой», если на саммите будет обсуждаться восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова.

Позже Россию на саммит пригласил и сам Зеленский, предложив с помощью этого «исправить свою историческую ошибку». Но в Москве и на это ответили отказом, назвав саммит «шабашем» и «оторванным от реальности политическим спектаклем». После открытия саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к проходящему в Киеве форуму «как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране как к антироссийскому мероприятию».

Стандартные наборы заявлений

Несмотря на довольно серьезные планы украинских властей, результатами мероприятия стали лишь заявления. В итоговой декларации участники осудили «временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма». Также они согласились продолжить вводить «политические, дипломатические и ограничительные меры» в отношении России.

Никакой конкретики по поводу этих мер декларация не содержит. И это несмотря на присутствие на саммите глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств. Конечно, это можно объяснить тем, что ключевые игроки, такие как США, не были представлены на самом высоком уровне. Однако даже страны, направившие лиц, непосредственно принимающих политические решения, ограничились довольно стандартным набором заявлений.

В частности, польский президент Анджей Дуда сказал, что в его стране знают, «что чувствует человек, который теряет свое имущество, достоинство, которому говорят: это уже не твое государство». «Я хочу сказать нашим украинским братьям: поляки вас понимают», — подчеркнул он.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Латвии Эгилс Левитс. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Латвийский президент Эгилс Левитс посетовал на то, что подобной «платформы» не было во времена «оккупации» его страны. Схожими оказались и заявления представителей общих органов ЕС. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал лишь об «обеспокоенности милитаризацией Крыма», которая несет угрозу «доверию и миру». Но даже принятие такой обтекаемой декларации вызвало споры.

По информации Deutsche Welle, камнем преткновения стал именно пункт, в котором упоминаются санкции в отношении России. В итоге он стал максимально обтекаемым: возможность введения санкций подписанты допускают, «если действия России того потребуют» и «если это предусмотрено правовой юрисдикцией каждого участника платформы и в соответствии с существующими процедурами».

«Единственное достижение команды Зеленского»

Судя по итоговым заявлениям, первая попытка усилить антироссийский блок, основанный на вопросе статуса Крыма, не оказалась особенно удачной. Конечно, пока рано оценивать удалось ли Украине вернуть «крымский вопрос» в международную повестку, как она планировала, однако усилить давление на Россию пока точно не получилось.

При этом саммит еще может принести неожиданный результат в виде окончательной невозможности договариваться о чем-то с Россией. Особенно после заявлений Зеленского, что под декларацией «Крымской платформы» «всегда будет строка для подписи представителя РФ».

Однако, как полагает Олег Бондаренко, сейчас российско-украинские отношения находятся в настолько печальном состоянии, что подобные шаги Киева уже не способны оказать на них негативного эффекта. Эксперт считает, что хуже нынешнего положения дел может быть только полный разрыв, который не выгоден никому, а никаких перспектив улучшения двусторонних отношений сейчас нет.

С этим согласен и Руслан Бортник. Политолог уверен, что проведение «Крымской платформы» будет оказывать негативное влияние на любые двусторонние переговоры Украины и России, однако от них в целом не стоит ожидать каких-либо сдвигов. Впрочем, эксперт призывает пока не оценивать результаты саммита, так как они могут проявиться спустя время.

Он напомнил, что «крымские» санкции наиболее слабые, но сейчас этот вопрос может вновь начать отравлять любые внешнеполитические инициативы российского руководства. Бортник напомнил, что изначальной мотивацией проведения «Крымской платформы» для украинских властей была внутриполитическая, и именно внутри страны Киев ожидает основные результаты.

Украинский политолог Олег Хавич считает, что результаты «Крымской платформы» проявятся, только если Россия будет продолжать обращать внимание на это мероприятие. «Достаточно болезненная реакция России на саммит — единственное достижение команды Зеленского. И они будут щеголять этими реакциями на всех уровнях, доказывая, что на подобные мероприятия нужно выделять деньги», — уверен он.

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«Крымская платформа» действительно стала символичной и подвела итоги тридцати лет украинской независимости. Парад, который должен символизировать военную мощь страны, проводят с участием иностранных военных. Международный саммит, который должен был показать единство мирового сообщества в стремлении помочь Украине вернуть контроль над Крымом, заканчивается обтекаемыми заявлениями.