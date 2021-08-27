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На северо-западе Москвы женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки

ТАССиещё 1
15 минут назад

Мужчина обстрелял из пневматического пистолета женщину в квартире из соседнего многоэтажного дома, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Женщину обстреляли из соседней многоэтажки в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"25 августа в полицию обратилась гражданка 1986 года рождения, проживающая на улице Песчаной. Она сообщила, что находилась в своей квартире, когда услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела, и увидела в окне дома напротив двоих мужчин, в руках у одного находился предмет, напоминающий пистолет", - сказал собеседник агентства.

По словам заявительницы, когда один из мужчин заметил ее, то вновь направил на нее пистолет и выстрелил.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили квартиру, в которой, предположительно, находились двое мужчин. У одного из них был изъят пневматический пистолет с газовыми баллончиками", - добавили в главке.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Другое,МВД,ИТАР-ТАСС,
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