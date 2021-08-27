Женщину обстреляли из соседней многоэтажки в Москве

"25 августа в полицию обратилась гражданка 1986 года рождения, проживающая на улице Песчаной. Она сообщила, что находилась в своей квартире, когда услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела, и увидела в окне дома напротив двоих мужчин, в руках у одного находился предмет, напоминающий пистолет", - сказал собеседник агентства.