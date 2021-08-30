Талибы захотели передачи аэропорта Кабула под их контроль

Захватившее в Афганистане власть радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) с оптимизмом смотрит на предстоящий полный вывод иностранных войск из аэропорта Кабула и установление контроля над этим объектом. Об этом в опубликованном в понедельник интервью телеканалу NHK заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

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"США уже покинули некоторые районы аэропорта, и они перешли под контроль "Талибана". Мы с оптимизмом смотрим на полный вывод иностранных войск из аэропорта. В ближайшем будущем весь аэропорт будет находиться под юрисдикцией талибов", - сказал он.

28 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.