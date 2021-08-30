Раскрыто число россиян в зарубежных тюрьмах

На сегодняшний день в иностранных пенитенциарных учреждениях содержатся около девяти тысяч россиян. В их число входят граждане РФ с различным процессуальным статусом: как обвиняемые и подозреваемые, так и люди, в отношении которых уже был вынесен приговор. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом... По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Лукьянцев отметил, что данные цифры не точны, так как некоторые страны не разглашают точную информацию о заключенных иностранцах. По мнению дипломата, это делается для того, чтобы «скрыть проблемы с пенитенциарными органами».