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Песков: "Северный поток" близок к завершению

Российская Газетаиещё 5
1 час назад

"Северный поток-2" не может представлять ни для кого угрозу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это исключительно коммерческий проект.

Песков заявил о скором завершении "Севпотока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поэтому мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - сказал он журналистам на полях форума ВЭФ.

"Северный поток-2" сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, сказал Песков.

"Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен", - сообщил он.

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