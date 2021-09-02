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Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября этого года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит», – передает ТАСС слова слова дипломата со ссылкой на пресс-службу постпредства России.

По словам Лукашевича, в Москве исходят «из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности».

В ОБСЕ назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе тревожной

Ранее омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными.

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и демократии в интересах более одного миллиарда человек.

Другое,Дарья Морозова,Александр Лукашевич,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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