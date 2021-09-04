Несколько человек погибли после стрельбы в воздух в Кабуле

После инцидентов со стрельбой в Афганистане, которую произвели боевики «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) погибли четыре человека, сообщил источник в медицинских кругах.

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«Четыре человека погибли, и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером», – сказал собеседник РИА «Новости».

В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.