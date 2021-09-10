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Талибы захватили крупный советский склад с оружием в Панджшере

News.ruиещё 1
26 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой, в том числе со времён СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей талибов.

Отмечается, что на складе имеется так много оружия, что его доставка в Кабул может занять несколько дней.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

В СМИ появилась информация, что официальная церемония инаугурации нового кабмина Афганистана состоится 11 сентября, но талибы отменили её.

Видео,Талибан,
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