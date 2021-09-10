Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой, в том числе со времён СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей талибов.

Отмечается, что на складе имеется так много оружия, что его доставка в Кабул может занять несколько дней.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.