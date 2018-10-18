Покупателей жилья в Москве оставили без скидок

Впервые за последние пять лет дисконт на рынке новостроек Московского региона снизился до уровня докризисного 2013 года: в среднем застройщики соглашаются на скидку в размере пяти процентов. Год назад этот показатель равнялся 15 процентам, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившем в редакцию «Ленты.ру»

По подсчетам аналитиков, в единичных случаях в Москве дисконт достигает 25 процентов — но только в элитных жилых комплексах. На подмосковном рынке новостроек максимальная скидка составляет 15 процентов, при этом в среднем покупатели квартир в области могут рассчитывать на семипроцентный дисконт. В Новой Москве эти показатели равны восьми и четырем процентам соответственно.

«В последнее время произошло серьезное снижение размера скидок — в августе-сентябре 2017-го мы фиксировали средневзвешенный показатель по региону на уровне 15 процентов, максимальный доходил до рекордной отметки 31 процент, — отмечают в "ИНКОМ". — Сегодня спрос (на квартиры — прим. "Ленты.ру") стабильно высокий, и в таких условиях застройщики рассчитывают без значительного удешевления реализовать свои объекты».

Тем не менее, по данным агентства, дисконт того или иного размера предоставляется в семи из десяти новостроек в прежних границах столицы и в 80 процентах проектов Подмосковья. В 65 процентах жилых комплексов Новой Москвы также можно приобрести жилье со скидкой.

Ранее, 29 сентября, были названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами. В топ попали комплексы «Некрасовка», «Барбарис», «Южное Бунино» и «Кленовые аллеи».