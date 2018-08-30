Ипотека в России: во всем виноват Трамп

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что ипотечная ставка снизится до 6-7%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне утверждала, что ипотечное дно не достигнуто. В августе ставки пошли в рост, стартовав с 9% с небольшим. Банки стали повышать стоимость кредитования покупки жилья.

Первым из банков повысил стоимость кредитования покупки жилья Райффайзенбанк . Впервые за четыре года повышены ставки на покупку готовых и строящихся квартир, а также на рефинансирование. Увеличение не критичное — на один процент. Цифра вроде бы небольшая, но опрошенные «Инвест-Форсайтом» авторы популярных финансовых Telegram-каналов уверены, что удержать ипотеку от рывка вверх сможет только политическая воля президента.

Telegram-канал «Рисковик» (@riskovik)

— За удорожание ипотеки сейчас значительно больше факторов, чем за снижение. Перечислю:

стоимость депозитов физлиц снижаться перестала;

по учетной ставке — прогноз от Сбербанка о повышении на 0,25% до конца года выглядит реалистичным;

ряд крупных банков уже анонсировал повышение ставок как по депозитам, так и по кредитам, в том числе ставок по ипотеке (например, Райффайзен);

девальвация валюты — не в пользу низких рублевых ставок;

инфляционные ожидания — на ближайшее время — в таргет ЦБ не вписываются.

Факторы за сохранение текущего уровня ставок по ипотеке — только политическая воля (президент анонсировал) и готовность Сбербанка и ВТБ их держать, несмотря на экономические реалии.

Telegram-канал «Адские бабки» (@infernal_money)

— С ипотекой все просто: какой смысл банкам выдавать вам ипотеку, тратиться на персонал, нести риски и зарабатывать 7% годовых, если все деньги можно вложить в безрисковый ОФЗ с доходностью 9-10%? Соответственно, чем будет больше доход по ОФЗ (а он, судя по всему, будет расти), тем больше будет дорожать ипотека.

Telegram-канал Banki (@bankuem)

— Заявление о росте ипотечной ставки сделал Райффайзен. Очень интересно, как ответят на это крупнейшие банки страны: также поднимут ставку или оставят на прежнем уровне. Тогда уже можно будет говорить о росте как об обозначившемся тренде. Можно предположить, что предпосылками повышения ставки стало удорожание длинных денег для банков, а также ухудшение качества заемщиков и рост просрочки. Последствия такого решения, как рост ипотечной ставки, могут быть очень серьезными: ведь это история не столько отвлеченно-экономическая, сколько социальная. Можно вспомнить, что снижение ипотечной ставки было одним из главных предвыборных лозунгов и обещаний правительства Дмитрия Медведева. Сейчас, получается, народ в очередной раз обманули. Рост ставки ударит и по строителям, которые и без того лежат на боку: ипотечного жилья будет продано меньше, вопрос лишь в том, насколько.

Проблему у нас будут решать, как обычно, бессистемно — заливанием денег: возможно, на уровне правительства придумают очередную программу по поддержке семей, приобретающих квартиру в ипотеку. Возможно, банкам тоже дадут какую-то возможность получить длинные дешевые деньги. Но преимущество отдадут, конечно, госбанкам из первой пятерки.

Telegram-канал «Интернетчеловек» (@internet_people)

— Каким будет влияние ожидаемых санкций на ключевую ставку Банка России? Данный вопрос сегодня держит в напряжении всех участников финансового рынка. От этого зависит и стоимость ипотеки. Сейчас мы можем только гадать об этом влиянии. Знает об этом точно только один из самых известных в мире застройщиков (девелоперов) — американский миллиардер, а ныне президент США Дональд Трамп

В случае повышения ключевой ставки снижение ставок по ипотечным кредитам до 6-7% годовых будет возможно только при дополнительной государственной поддержке отечественной банковской системы. Давайте не будем забывать, что и нашим крупнейшим банкам грозят санкциями. А у нас в стране на первые 5 банков по величине активов, согласно статистике ЦБ, приходится 81% всего объема выданных ипотечных кредитов населению.

В общем, во всем виноват Трамп.