Стоимость квартир Елизаветы II в Москве оценили в 12 миллионов долларов

Стоимость квартир в центре Москвы, собственником которых значится королева Великобритании Елизавета II , составляет около 12 миллионов долларов, сообщила РИА Недвижимость председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщили, что Елизавета II владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных в 1-м Обыденском переулке. По их данным, в Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.

По словам Румянцевой, в доме номер 10 в 1-м Обыденском переулке, о котором идет речь, 12 квартир площадью от 70 до 360 метров.

"Стоимость при экспонировании составляет около 15 тысяч долларов за квадратный метр", — уточнила она, подчеркнув, что реальная продажная стоимость, как правило, ниже.

Румянцева также добавила, что это совершенно обычная ситуация, когда для проживания дипломатов приобретается дорогая недвижимость в престижной локации.

Правящая королева Великобритании Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах — Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке. По типу правления Канада является конституционной монархией.