Стоимость квартир в центре Москвы, собственником которых значится королева Великобритании Елизавета II, составляет около 12 миллионов долларов, сообщила РИА Недвижимость председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщили, что Елизавета II владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных в 1-м Обыденском переулке. По их данным, в Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.
По словам Румянцевой, в доме номер 10 в 1-м Обыденском переулке, о котором идет речь, 12 квартир площадью от 70 до 360 метров.
"Стоимость при экспонировании составляет около 15 тысяч долларов за квадратный метр", — уточнила она, подчеркнув, что реальная продажная стоимость, как правило, ниже.
Румянцева также добавила, что это совершенно обычная ситуация, когда для проживания дипломатов приобретается дорогая недвижимость в престижной локации.
Правящая королева Великобритании Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах — Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке. По типу правления Канада является конституционной монархией.