Выдача ипотечных кредитов в феврале выросла в два раза

В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: было выдано более 100 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Этот показатель в 2 раза выше, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

Таким образом, общая сумма ипотечных кредитов за первые два месяца 2018 года составила 350 миллиардов рублей.

«В начале 2018 года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40-60%. По оценке ДОМ. РФ , за 2 месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей», — рассказали НСН в пресс-службе ДОМ.РФ.

Такая тенденция стала возможной из-за повышения реальных зарплат и стабильных цен на жильё.

Напомним, в январе рынок ипотеки в России увеличился в два раза по сравнению аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщили в Центробанке. Всего было выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на сумму 148,3 миллиарда рублей.