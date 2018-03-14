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Выдача ипотечных кредитов в феврале выросла в два раза
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Выдача ипотечных кредитов в феврале выросла в два раза 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: было выдано более 100 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Этот показатель в 2 раза выше, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.
Таким образом, общая сумма ипотечных кредитов за первые два месяца 2018 года составила 350 миллиардов рублей.
«В начале 2018 года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40-60%. По оценке ДОМ. РФ, за 2 месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей», — рассказали НСН в пресс-службе ДОМ.РФ.
Такая тенденция стала возможной из-за повышения реальных зарплат и стабильных цен на жильё.
Напомним, в январе рынок ипотеки в России увеличился в два раза по сравнению аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщили в Центробанке. Всего было выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на сумму 148,3 миллиарда рублей.
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