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«Сибуправтодор» в 2018 году намерен отремонтировать в Омской области 90 км дорог
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«Сибуправтодор» в 2018 году намерен отремонтировать в Омской области 90 км дорог 

ТАСС + ещё 7 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» ("Сибуправтодор") отремонтирует в Омской области в 2018 году 90 км автотрасс, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь учреждения Ольга Коломейцева. Это на 10% больше показателей прошлого года, когда было отремонтировано 81,5 км дорог.
Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города Екатерина Черненко в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области.
"В 2018 году на территории Омской области ФКУ «Сибуправтодор» проведет капитальный ремонт 46 км федеральных автомобильных дорог, плановый ремонт 44 км, а также ремонт двух искусственных сооружений. Объем финансирования программы на 2018 год — 1,2 млрд руб. ", — уточнила Коломейцева.
По ее словам, будут приведены в нормативное состояние отрезки дорог на трассах Р-254 «Иртыш» и Р-402 «Тюмень — Омск», Южном обходе Омска и международной автодороге А320 «Омск — Павлодар (Казахстан)». На ряде дорог запланировано обустройство освещения, установка 12 светофоров на автономных солнечных подстанциях и нанесение дорожной разметки термопластиком.
Коломейцева сообщила, что в 2017 году в Омской области было отремонтировано 81,5 км дорог и два путепровода общей протяженностью 110 метров. Объем финансирования за прошлый год составил 1,3 млрд рублей.
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