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Минстрой РФ: В Мордовии нет обманутых дольщиков
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Минстрой РФ: В Мордовии нет обманутых дольщиков 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Такой результат обусловлен постоянным вниманием республиканских властей к сфере жилищного строительства, объемы которого постоянно увеличиваются. За прошедшие 5 лет рост показателей здесь составил 13%. Выступая перед представителями средств массовой информации в конце прошлого года, глава Мордовии Владимир Волков отдельно подчеркнул, что в республике не было и не будет обманутых дольщиков, органы власти сделают все, чтобы этого не допустить. Владимир Волков также призвал жителей республики быть внимательнее и при участии в долевом строительстве консультироваться со специалистами.
Фото: Евгений Поторочин
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