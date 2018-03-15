Минстрой РФ: В Мордовии нет обманутых дольщиков 

Такой результат обусловлен постоянным вниманием республиканских властей к сфере жилищного строительства, объемы которого постоянно увеличиваются. За прошедшие 5 лет рост показателей здесь составил 13%. Выступая перед представителями средств массовой информации в конце прошлого года, глава Мордовии Владимир Волков отдельно подчеркнул, что в республике не было и не будет обманутых дольщиков, органы власти сделают все, чтобы этого не допустить. Владимир Волков также призвал жителей республики быть внимательнее и при участии в долевом строительстве консультироваться со специалистами.
Фото: Евгений Поторочин