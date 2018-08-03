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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,28% и составил 25 396,04 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,25% и составил 2834,16 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,01% и составил 7803,34 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 5,38 коп., до 73,47 руб., курс доллара увеличился на 31,91 коп., до 63,45 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 19,97 коп., составив 67,96 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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