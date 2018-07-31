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Офисный рынок Москвы бьет свои же рекорды
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Офисный рынок Москвы бьет свои же рекорды 

Вести.Ru 31 июля 2018
Фото: SHUTTERSTOCK
Прирост нового предложения будет сформирован в основном небольшими по площади объектами.
По данным аналитиков CBRE, во втором квартале этого года темп снижения доли свободных офисов ускорился в связи с минимальным за последние несколько лет вводом новых офисных площадей. В первом полугодии он в три раза превзошел показатель в аналогичном периоде 2017 года. По мнению экспертов, это абсолютный антирекорд.
По подсчетам аналитиков рынка, прирост качественного предложения составил во втором квартале 28 000 кв м. Эксперты прогнозируют, что во второй половине года тенденция к снижению темпов ввода новых объемов офисных площадей сохранится. И к концу года это значение будет в два раза меньше, чем в прошлом, 2017 году.
Зато поглощение офисных площадей на рынке демонстрирует положительную динамику. Например, за два квартала оно составило около полумиллиона "квадратов". Такое значение в четыре раза превосходит объем в первом полугодии прошлого года и свидетельствует о высокой активности арендаторов.
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