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Рубль снижается на открытии торгов
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Рубль снижается на открытии торгов 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.
В частности, курс доллара вырос на 8 коп. и составил 63,14 руб.
Курс евро вырос на 8 коп., до 72,83 руб.
Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $72,83 за баррель по марке Brent.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 3,26 коп., до 73,10 руб., курс доллара увеличился на 20,93 коп., до 62,55 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 12,98 коп., составив 67,30 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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