Росреестр: Доля отказов по заявлениям о регистрации прав в Подмосковье снизилась в январе-июне до 0,89%

Сотрудники Росреестра зафиксировали в Подмосковье снижение количества отказов и приостановлений по заявлениям о регистрации прав и кадастровом учете по итогам I полугодия 2018 г. в сравнении с показателями годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Управлению Росреестра по Московской области удалось сократить долю отказов и приостановлений по заявлениям о регистрации прав, кадастровом учете и единой учетно-регистрационной процедуре по итогам I полугодия 2018 г. При этом в Подмосковье подано наибольшее количество заявлений на проведение учетно-регистрационных действий среди всех регионов РФ. За шесть месяцев 2018 г. управлением принято более 996 тыс. заявлений о регистрации прав. Доля отказов в регистрации прав составила всего 0,89%, а доля приостановлений — 3,65%. На конец прошлого года эти показатели составляли 1,37% и 6,87% соответственно», — говорится в сообщении.

В управлении отметилит, что удалось серьезно сократить долю отказов и приостановлений по кадастровому учету и единой учетно-регистрационной процедуре. «В I полугодии управлением принято более 462 тыс. заявлений о проведении кадастрового учета объектов недвижимости и единой процедуры. По сравнению с концом 2017 г. доля приостановлений снизилась с 19,96% до 11,15%, доля отказов сократилась с 15,69% до 7,99% по итогам полугодия», — добавили в пресс-службе.