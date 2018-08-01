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Росреестр: Доля отказов по заявлениям о регистрации прав в Подмосковье снизилась в январе-июне до 0,89%
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Росреестр: Доля отказов по заявлениям о регистрации прав в Подмосковье снизилась в январе-июне до 0,89% 

Агентство «Москва» 1 августа 2018
Фото: Галерея Чижова
Сотрудники Росреестра зафиксировали в Подмосковье снижение количества отказов и приостановлений по заявлениям о регистрации прав и кадастровом учете по итогам I полугодия 2018 г. в сравнении с показателями годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба управления.
«Управлению Росреестра по Московской области удалось сократить долю отказов и приостановлений по заявлениям о регистрации прав, кадастровом учете и единой учетно-регистрационной процедуре по итогам I полугодия 2018 г. При этом в Подмосковье подано наибольшее количество заявлений на проведение учетно-регистрационных действий среди всех регионов РФ. За шесть месяцев 2018 г. управлением принято более 996 тыс. заявлений о регистрации прав. Доля отказов в регистрации прав составила всего 0,89%, а доля приостановлений — 3,65%. На конец прошлого года эти показатели составляли 1,37% и 6,87% соответственно», — говорится в сообщении.
В управлении отметилит, что удалось серьезно сократить долю отказов и приостановлений по кадастровому учету и единой учетно-регистрационной процедуре. «В I полугодии управлением принято более 462 тыс. заявлений о проведении кадастрового учета объектов недвижимости и единой процедуры. По сравнению с концом 2017 г. доля приостановлений снизилась с 19,96% до 11,15%, доля отказов сократилась с 15,69% до 7,99% по итогам полугодия», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что достигнуть значительного снижения показателей управлению удалось с помощью реализации мероприятий «дорожных карт», утвержденных правительством Московской области и определяющих действия и показатели по основным направлениям, влияющим на улучшение инвестиционного климата в Подмосковье.
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