За I полугодие совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб

Вчера зампред ЦБ Василий Поздышев представил ряд обновленных прогнозов по банковскому сектору на 2018 г. Так, розничное кредитование может вырасти на 20% год к году, корпоративное — на 6–7%. По предварительным оценкам регулятора, за 7 мес. корпоративное кредитование увеличилось на 1,5 трлн руб., или на 4,5%, розничное — на 1,3–1,35 трлн руб. (согласно нашим расчетам, прирост на указанную сумму в рознице означает плюс 11% с начала года). Вклады населения за 7 мес. увеличились более чем на 1,1 трлн руб. (это примерно плюс 4% с начала года в номинальном выражении).

Некоторые банки уже повышали прогнозы по розничному кредитованию. Недавно менеджмент ВТБ также повысил прогнозы для сектора: по темпам роста розничных кредитов — с 11–12% до 14%, ипотеки — с 14% до 19%, при этом ожидания по динамике вкладов были понижены с плюс 8–8,5% до 7%. Сам банк изначально рассчитывал опередить сектор в рознице с целевыми темпами роста не менее 19% у кредитов и 24% у вкладов. Сбербанк по итогам 1 кв. увеличил свой прогноз по росту кредитов юрлицам в текущем году с 6–8% до 7–9%, физлицам — с 10–12% до 16–19%.

ЦБ ждет роста отраслевой прибыли во 2 п/г. В то же время Центробанк понизил прогноз по прибыли банков до 1,2— 1,3 трлн руб. с 1,5 трлн руб. ранее. За 1 п/г сектор заработал 634 млрд руб., при этом Поздышев сообщил, что большая часть резервов по санируемым в ФКБС кредитным организациям уже создана, то есть результат 2 п/г может быть несколько выше. По нашей оценке, за 1 п/г совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб., что снизило общий показатель сектора примерно на 10%.