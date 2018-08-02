Ещё
За I полугодие совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

За I полугодие совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб 

Прайм 20 часов назад
Вчера зампред ЦБ Василий Поздышев представил ряд обновленных прогнозов по банковскому сектору на 2018 г. Так, розничное кредитование может вырасти на 20% год к году, корпоративное — на 6–7%. По предварительным оценкам регулятора, за 7 мес. корпоративное кредитование увеличилось на 1,5 трлн руб., или на 4,5%, розничное — на 1,3–1,35 трлн руб. (согласно нашим расчетам, прирост на указанную сумму в рознице означает плюс 11% с начала года). Вклады населения за 7 мес. увеличились более чем на 1,1 трлн руб. (это примерно плюс 4% с начала года в номинальном выражении).
Некоторые банки уже повышали прогнозы по розничному кредитованию. Недавно менеджмент ВТБ также повысил прогнозы для сектора: по темпам роста розничных кредитов — с 11–12% до 14%, ипотеки — с 14% до 19%, при этом ожидания по динамике вкладов были понижены с плюс 8–8,5% до 7%. Сам банк изначально рассчитывал опередить сектор в рознице с целевыми темпами роста не менее 19% у кредитов и 24% у вкладов. Сбербанк по итогам 1 кв. увеличил свой прогноз по росту кредитов юрлицам в текущем году с 6–8% до 7–9%, физлицам — с 10–12% до 16–19%.
ЦБ ждет роста отраслевой прибыли во 2 п/г. В то же время Центробанк понизил прогноз по прибыли банков до 1,2— 1,3 трлн руб. с 1,5 трлн руб. ранее. За 1 п/г сектор заработал 634 млрд руб., при этом Поздышев сообщил, что большая часть резервов по санируемым в ФКБС кредитным организациям уже создана, то есть результат 2 п/г может быть несколько выше. По нашей оценке, за 1 п/г совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб., что снизило общий показатель сектора примерно на 10%.
Прайм: последние новости
Москва заняла 11 место в мире по росту цен на элитное жилье "Аэрофлот": ожидаемо слабые результаты за полугодие по РСБУ Кабмин обсудит выделение 30,6 млрд руб регионам для наращивания их налогового потенциала
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение