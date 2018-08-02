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Почти 40 проверок проведено на строящихся линейных и коммунальных объектах Подмосковья в июле
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Почти 40 проверок проведено на строящихся линейных и коммунальных объектах Подмосковья в июле 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: riamo.ru
«В июле инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 39 проверок на объектах линейной и коммунальной инфраструктуры Подмосковья. В центре внимания проверяющих — выполнение работ по строительству инженерных сетей и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации на объектах капстроительства Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на особом контроле находятся жалобы и обращения граждан на строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций в жилом секторе.
«По результатам проверок участникам строительства выдано 23 предписания об устранении выявленных нарушений, оформлено 18 протоколов, а также наложены штрафные санкции на общую сумму 850 тыс. руб.», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
В пресс-службе отметили, что за минувший месяц Главгосстройнадзором выдано 16 заключений о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации объектам линейной и коммунальной инфраструктуры, общей протяженностью инженерных коммуникаций 26,1 км. Под надзором ведомства находится 372 линейных и коммунальных объекта.
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