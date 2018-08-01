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Исполком Набережных Челнов будут проверять в течение 20 дней
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Исполком Набережных Челнов будут проверять в течение 20 дней 

Казанский репортер 1 августа 2018
Фото: Казанский репортер
Главный инспектор Госавтодорнадзора республики Борис Смирнов проверит исполком Набережных Челнов на предмет организации транспортного обслуживания пассажиров. Отдельно проанализируют школьные маршруты. По информации пресс-службы мэрии города, проверка проводится в плановом порядке и займет 20 дней. Смирнов напомнил, транспорт последнее время становится оружием террора. Отмечены случаи преступных акций на вокзалах, в автобусах, на других площадках инфраструктуры. Организация детских перевозок — отдельная зона ответственности. «Этот вопрос стоит на контроле не только республики, но и на контроле государства», — подчеркнул Смирнов. С другой стороны, для автограда безопасность на транспорте не единственная проблема. В официальной группе города в социальной сети «Вконтакте» говорят об актуальных именно для Челнов трудностях.
Казанский репортер: последние новости
​Застройщики: «Отказ от долевого строительства может снизить качество возводимого жилья» Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 13 процентов В Нижнекамске вырастет стоимость проезда в трамваях
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