Исполком Набережных Челнов будут проверять в течение 20 дней 

Главный инспектор Госавтодорнадзора республики Борис Смирнов проверит исполком Набережных Челнов на предмет организации транспортного обслуживания пассажиров. Отдельно проанализируют школьные маршруты. По информации пресс-службы мэрии города, проверка проводится в плановом порядке и займет 20 дней. Смирнов напомнил, транспорт последнее время становится оружием террора. Отмечены случаи преступных акций на вокзалах, в автобусах, на других площадках инфраструктуры. Организация детских перевозок — отдельная зона ответственности. «Этот вопрос стоит на контроле не только республики, но и на контроле государства», — подчеркнул Смирнов. С другой стороны, для автограда безопасность на транспорте не единственная проблема. В официальной группе города в социальной сети «Вконтакте» говорят об актуальных именно для Челнов трудностях.