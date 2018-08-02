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«Дыра» в капитале московского банка «Рублев» составила 2,7 миллиарда рублей
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«Дыра» в капитале московского банка «Рублев» составила 2,7 миллиарда рублей 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка «Рублев», лишившегося лицензии в июне, составила 2,742 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 10,255 миллиарда рублей, обязательства — 12,996 миллиарда рублей.
Банк России с 27 июня отозвал лицензию у банка «Рублев» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. По данным регулятора, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала).
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июле сообщило, что выплаты вкладчикам банка «Рублев» составят около 12,2 миллиарда рублей, они будут осуществляться через Сбербанк и РНКБ.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе РФ.
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