Продажи розничных кредитных продуктов в 2018 году увеличились на треть

Розничный бизнес ВТБ за первое полугодие 2018 года нарастил объем продаж кредитных продуктов на 33% — до 587 млрд рублей. Драйверами роста стали ипотека (рост выдач — 37%) и кредиты наличными (+32%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции во вторник 31 июля.

Общий объем кредитного портфеля физлиц с начала года вырос на 7% — до 2,4 трлн. рублей. Портфель кредитов наличными впервые превысил 1 трлн. рублей. За шесть месяцев в рамках данного продукта выдано 309,6 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период 2017 года.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 7% и достиг 1,1 трлн. рублей. Выдачи жилищных кредитов за январь-июнь 2018 года увеличились на 37%, до 243,5 млрд рублей. Кроме того, клиенты оформили 34,1 млрд рублей автокредитов (+18%). Объем портфеля достиг 102 млрд рублей.

В сегменте привлеченных средств банк обеспечил серьезный прирост всего рынка, увеличив розничный портфель на 13% с начала года. На 1 июля он приблизился к 3,5 трлн. рублей. Доля банка на рынке привлечения увеличилась на рекордные 1,04 п.п. и на 1 июля составила 13,15%.

Прирост портфеля был обеспечен, в первую очередь, за счет средств VIP-клиентов (+19%) и массового сегмента (+9%). Одновременно вырос и портфель инвестиционных продуктов банка: с начала года он увеличился на 22%, достигнув 511 млрд рублей.

По словам Анатолия Печатникова, к 1 июля банк перешагнул рубеж в 11,5 млн активных розничных клиентов. Активно реализуются программы лояльности, улучшаются технологические продукты. В частности, уже 77% клиентов являются активными пользователями системы «ВТБ-Онлайн», совершая свои операции без посещения офиса.