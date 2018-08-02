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В Перми на строительстве нового фонтана начали работы в подземном помещении
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В Перми на строительстве нового фонтана начали работы в подземном помещении 

АиФ Пермь 19 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми подрядчик, который строит новый фонтан на эспланаде, приступил к работам в подземном помещении.
Уже выполнены работы по строительству самого подземного помещения. Сейчас подрядчик завозит форсунки и насосы и монтирует оборудование. Кроме того, подрядчик устанавливает опалубку верхней плиты перекрытия. В ближайшие дни зальют верхнюю плиту фонтана.
Ранее сообщалось, подрядчик приступил к строительству фонтана в 68 квартале весной этого года. Уже этой осенью обещают произвести пробный запуск фонтана, а полностью запустят к 12 июня 2019 года.
Новый фонтан должен представлять плоскостное сооружение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором. При этом всё оборудование будет смонтировано в подземном этаже. Предполагается, что фонтан будет оборудован примерно 10 типами форсунок. Они должны выдавать вертикальные, веерные, спиральные, пенные и капельные струи. Чтобы фонтан был более эффектным, на нём обещали создать «водный экран» и систему лазерных лучей. Система акустики позволит слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра. Отмечается, что это будет первый такой многофункциональный объект в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на эспланаде.
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