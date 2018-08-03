Донхлеббанк повысил ставки по вкладам

По всем вкладам проценты начисляются по периодам. Так, по депозиту «Времена года» (от 10 тыс. рублей на 545 дней) за полный срок размещения доходность составит 6,84% (вместо 5,84%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

По «Пенсионному особому» (от 10 тыс. рублей на 730 дней) — 5,81% (вместо 3,87%), по «Долгосрочной стратегии» (от 15 тыс. рублей на 1825 дней — 4,85% (ранее — 4%), а по «Удачному+» (от 250 рублей на 3650 дней) — 3,29% (прежде — 3,23%).

Проценты по вкладу «Пенсионный особый» выплачиваются ежемесячно, а по «Долгосрочной стратегии» и «Удачному+» — ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.